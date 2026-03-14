LaLiga Aficionados del Real Oviedo protestan contra Grupo Pachuca con mantas Fuertes mensajes en contra del conglomerado mexicano con el equipo que es candidato a descender en LaLiga de España.

Video Afición del Real Oviedo coloca mantas en contra de Grupo Pachuca

Aficionados al Real Oviedo realizaron una fuerte protesta en la madrugada de este sábado en contra de Grupo Pachuca, propietario del club, debido a la situación actual del equipo asturiano en LaLiga.

Diversas mantas aparecieron por distintos puntos emblemáticos de Oviedo y que iban dirigidas al conglomerado mexicano.

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Actualmente, el Real Oviedo es último de la tabla en LaLiga, con solamente 21 puntos en 28 partidos disputados. Hasta el momento, el conjunto asturiano ha perdido 15 encuentros.

La situación tiene enojada a los fanáticos del Real Oviedo que consideran que Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, ha antepuesto el negocio al rendimiento deportivo o a los propios socios.