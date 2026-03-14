Atlético de Madrid Obed Vargas con Atlético de Madrid vs. Getafe EN VIVO: goles y resumen del partido de LaLiga El futbolista mexicano arranca de titular en la Jornada 28 de LaLiga.

Video ¿Fidalgo u Obed Vargas? Las opciones de Javier Aguirre para el Mundial en lugar de Marcel Ruiz

El mexicano Obed Vargas regresa a la acción como titular con el Atlético de Madrid ante Getafe en la Jornada 28 de LaLiga.

Hacía rato que Obed Vargas no figuraba en el conjunto del Cholo Simone en liga ni en Copa, pero finalmente el mexicano recibe una oportunidad para demostrar su talento, convencer a su entrenador y a Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

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OBED VARGAS SALE DEL PARTIDO

El mediocampista mexicano salió al minuto 73 tras una discreta participación en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

GOL DEL ATLÉTICO

A los 8 minutos de partido, el lateral Nahuel Molina se tuvo confianza tras recibir un pase en los linderos del área y de primera intención disparó con la diestra para mandar un cañonazo al ángulo contrario del arco de Soria para sorprender a propios y extraños con el 1-0.

ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID