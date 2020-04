Diego Lainez pone su futuro en manos de la directiva del Betis

“Este año estoy aprendiendo demasiado lo que no hubiera podido aprender en otro lado, sin duda con eso me quedo. La directiva ya tomará cuál es la mejor decisión junto conmigo, yo quiero seguir desarrollándome, demostrar mi futbol.

“Siempre estoy a disposición, si me va a tocar jugar lo último, esto cambia muy constante, yo siempre estoy preparado para cuando me dan la oportunidad siempre hacerlo de la mejor manera”.

“Hablo con él, es mi entrenador y hablamos bastante. Ha visto mi crecimiento que ha sido constante y las veces que me ha dado la oportunidad he respondido de muy buena forma.

“También hay que decirlo, tenemos un buen equipo, tenemos un campeón del mundo, jugadores ex de Barcelona, Real Madrid, el mismo (Andrés) Guardado como capitán, Joaquín, hay una calidad de plantel enorme y él ha visto mi crecimiento y cuando me ha dado la oportunidad la he tomado y bueno, lo considero un buen entrenador y me ha ayudado a seguir creciendo”.