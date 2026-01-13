    Real Madrid

    La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid

    La inesperada decisión de la directiva ‘blanca’ sigue generando reacciones en todo el mundo.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Xabi Alonso rompe el silencio tras su salida del Real Madrid

    El entrenador español Xabi Alonso rompió el silencio un día después de haber sido distituido inesperadamente del banquillo del Real Madrid a una semana del regreso de la Champions League.

    El exfubolista dedicó algunas palabras en redes sociales, con cierto tono de amargura, para agradecer la oportunidad de dirigir al equipo que algún vez defendió sobre la cancha.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Real Madrid

    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso
    1:16

    La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso
    1 mins

    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso

    La Liga
    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid
    1 mins

    Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid

    La Liga
    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico
    2 mins

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico

    La Liga
    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”
    1 mins

    Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas”

    La Liga
    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga
    1:15

    Sin Mbappé y con goles de canteranos, Real Madrid goleó al Betis en LaLiga

    La Liga
    Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga
    1 mins

    Real Madrid, sin Mbappé y con goles de canteranos, goleó al Betis en LaLiga

    La Liga
    No Mbappé, no problema: Gonzalo García hace hat-trick en triunfo del Real Madrid
    2:56

    No Mbappé, no problema: Gonzalo García hace hat-trick en triunfo del Real Madrid

    La Liga
    Xabi Alonso busca apurar los tiempos de la recuperación de Mbappé
    1 mins

    Xabi Alonso busca apurar los tiempos de la recuperación de Mbappé

    La Liga
    Kylian Mbappé puede perderse la Final de la Supercopa de España por esta razón
    1 mins

    Kylian Mbappé puede perderse la Final de la Supercopa de España por esta razón

    La Liga

    "Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad.

    " Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió el español.

    El mensaje de despedida de Xabi fue bien recibido por los fanáticos, quienes llenaron la sección de comentarios de agradecimiento y lamentaron la decisión de la directiva 'blanca' tras el descalabro en la Supercopa.

    Ahora el Real Madrid estará al mando de Álvaro Arbeloa, quien tendrá la responsabilidad de mantenerse cerca del Barcelona en LaLiga y ganar estabilidad en la Champions League.

    Relacionados:
    Real MadridXabi Alonso

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX