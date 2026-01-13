Real Madrid La despedida de Xabi Alonso en redes sociales tras salir del Real Madrid La inesperada decisión de la directiva ‘blanca’ sigue generando reacciones en todo el mundo.

Video Xabi Alonso rompe el silencio tras su salida del Real Madrid

El entrenador español Xabi Alonso rompió el silencio un día después de haber sido distituido inesperadamente del banquillo del Real Madrid a una semana del regreso de la Champions League.

El exfubolista dedicó algunas palabras en redes sociales, con cierto tono de amargura, para agradecer la oportunidad de dirigir al equipo que algún vez defendió sobre la cancha.

"Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad.

" Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió el español.

El mensaje de despedida de Xabi fue bien recibido por los fanáticos, quienes llenaron la sección de comentarios de agradecimiento y lamentaron la decisión de la directiva 'blanca' tras el descalabro en la Supercopa.