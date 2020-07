Desde Inglaterra dicen que Bale ya decidió quedarse en el Real Madrid

No obstante, Bale sigue firme en su idea de no abandonar el Madrid y su objetivo, según parece, es cumplir su contrato que acaba en 2022.

El galés sabe que Zidane no cuenta con él, pero parece que eso le da igual al zurdo que no ha jugado en los últimos siete partidos que disputó el Real Madrid y en el último no fue convocado.