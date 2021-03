Philippe Coutinho volvió a ser operado en las últimas semanas para tratarse un quiste en la rodilla izquierda, después de la cirugía de su lesión en los meniscos y es casi un hecho que no vuelva a jugar en presente temporada con el Barcelona .

Se esperaba que el Barça no iba a poder contar con Coutinho en tres meses, pero tras esta segunda operación el plazo se alarga y no hay una fecha estimada para su regreso, pero al parecer no volverá a los terrenos de juego.