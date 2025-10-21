Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 21 de octubre
Equipos como Inter de Milán, PSG, Borussia Dortmund y Nápoli abren la Jornada 3 de la Fase de Liga.
Este martes 21 de octubre comienza la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Inter de Milán, PSG, el Borussia Dortmund y el Napoli verán acción.
El Inter derrotó al Ajax y al Slavia Praga en sus dos primeros duelos, al igual que el PSG que hizo lo propio ante el Atalanta y el Barcelona.
El Dortmund, por su parte, igualó 4-4 ante Juventus y luego goleó por 4-1 al Athletic Club; el Napoli cayó en su debut ante Manchester City, pero se repuso luego tras derrotar al Sporting Lisboa.
Partidos de Champions League este martes 21 de octubre
· Kairat Almaty vs. Pafos
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
· Bayer Leverkusen vs. PSG
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- PSV vs. Napoli
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Newcastle vs. Benfica
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
· Union Saint-Gilloise vs. Inter
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
· Copenhague vs. Borussia Dortmund
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
Dónde ver: ViX en Estados Unidos.