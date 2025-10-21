    Internazionale

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 21 de octubre

    Equipos como Inter de Milán, PSG, Borussia Dortmund y Nápoli abren la Jornada 3 de la Fase de Liga.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Inicia la Jornada 3 de la Champions: Inter, PSG, Napoli y Dortmund verán acción

    Este martes 21 de octubre comienza la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Inter de Milán, PSG, el Borussia Dortmund y el Napoli verán acción.

    El Inter derrotó al Ajax y al Slavia Praga en sus dos primeros duelos, al igual que el PSG que hizo lo propio ante el Atalanta y el Barcelona.

    El Dortmund, por su parte, igualó 4-4 ante Juventus y luego goleó por 4-1 al Athletic Club; el Napoli cayó en su debut ante Manchester City, pero se repuso luego tras derrotar al Sporting Lisboa.

    Partidos de Champions League este martes 21 de octubre

    · Kairat Almaty vs. Pafos

    Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    · Bayer Leverkusen vs. PSG

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • PSV vs. Napoli

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Newcastle vs. Benfica

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
    · Union Saint-Gilloise vs. Inter
    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    · Copenhague vs. Borussia Dortmund
    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

