    Real Madrid

    La conmovedora historia del joven que recibió pasillo en el Real Madrid vs. Espanyol

    Abderrahim Ouhida vive una semana inolvidable en un gesto por parte del conjunto blanco que pasa a la historia.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Abderrahim Ouhida, joven marroquí, recibió un pasillo especial previo al partido entre Real Madrid y Espanyol dentro de LaLiga en España, además de que fue el encargado de realizar el saque de honor en el compromiso.

    De inmediato, Abderrahim se volvió viral por segunda ocasión en su vida, ya que la primera, fue cuando ocurrió una tragedia que lo marcó para siempre.

    En 2023, Abderrahim sufrió la muerte de sus padres, de sus abuelos y dos de sus hermanos en un terremoto en Marruecos. Fue entrevistado por la televisión tras esto, en donde explicó lo sucedido mientras portaba una camisa del Real Madrid.

    El conjunto merengue decidió rendirle homenaje a Ouhida quien desde el miércoles, presenció el partido del Real Madrid contra Marsella en la Champions League, además de que tuvo la oportunidad de convivir con los jugadores blancos, especialmente con Kylian Mbappé, su máximo ídolo.

    Posteriormente, hizo el tour oficial en el Estadio Santiago Bernabéu, además de conocer y convivir con los jugadores del equipo de basquetbol, previamente también convivió con Florentino Pérez, presidente de la institución blanca.

    El saque de honor de este sábado coronó una semana de homenaje para Abderrahim Ouhida en un gesto conmovedor del Real Madrid que dio la vuelta al mundo.

