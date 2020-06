Charlyn Corral, jugadora del Atlético de Madrid Femenil y exseleccionada mexicana, contó en entrevista exclusiva con Guadalupe Flores, de TUDN, que la pandemia por coronavirus no tocó su bolsillo y que en la renovación de su contrato incluso tuvo mejora económica.

“Existió una mejoría, en ese aspecto lo valoro mucho, porque son épocas duras, todas las jugadoras lo están sufriendo. No lo sufrí y eso es un extra de motivación, veo el interés del club, veo la confianza que me tienen en la cancha y obviamente reflejado en los números.

“Muy contenta, un orgullo con esta renovación, no es fácil, cada año hay más competencia. Renovar es complicado y más en un equipo como el Atlético de Madrid, esta confianza del club se la agradezco”.

Cuando se habla de Charlyn Corral no se puede dejar pasar el tema de Selección Mexicana, donde no ha sido convocada pese a sus logros en España. No duda en hacerlo, pero pone una condición: respeto.

“Nunca he puesto condiciones, lo he hecho con la mejor disposición. Debe haber un acuerdo, una plática, porque no he tenido acercamiento de directivos. Tuve una llamada con Torrado, fui yo quien lo buscó para externarle lo que pienso y cómo han pasado las cosas.

“No pido nada, lo único que pido es respeto y al día de hoy no se me ha dado ese respeto, si algún día vuelvo a ser convocada es lo único que diría, siempre y cuando se me respete y se me hable claro. Porque yo creo que me lo he ganado, no es nada extraordinario solo hablar con la verdad.

“Si no veo mente abierta, mejor me hago a un lado, para que hago pasar mal rato a la gente y a mí”, dijo Charlyn Corral en entrevista con TUDN.