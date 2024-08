Carlo Ancelotti: "Mbappé ha entrado en el vestuario con humildad"

En ese trabajo con Mbappé quiso extender la labor a todos los que dan forma al equipo para que el francés se sienta en casa desde el primer día. "No es sólo con él, pasa con todos los jugadores nuevos del Real Madrid. Intentamos hacer que ellos se encuentren cómodos, el club, el staff técnico y los jugadores".

"Por primera vez Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Bellingham han jugado juntos y no me parece que mostrasen dificultad al combinar. Los jugadores buenos se encuentran porque tienen chispa, la idea de moverse y jugar con calidad. No necesito probar para que se acostumbren más, ya están acostumbrados a jugar juntos", defendió.