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    Barcelona lanza oferta por Anthony Gordon de 70 millones a Newcastle

    El cuadro español busca dar el primer golpe sobre la mesa en el mercado de transferencias.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Barcelona lanza oferta por Anthony Gordon de 70 millones al Newcastle United

    El mercado de fichajes aún no inicia de forma oficial y Barcelona busca contratar a Anthony Gordon, extremo del Newcastle de la Premier League de Inglaterra, ante la salida de Robert Lewandowski.

    Sin que sea su sustituto natural al jugar en otra posición , de acuerdo a reportes de la prensa en España y del insider Fabrizio Romano, existe acuerdo entre el club y el jugador para que llegue a la Ciudad Condal en este verano.

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    La oferta del Barça por Anthony Gordon


    Los reportes indican que son 70 millones de dólares los que ya ofreció el Barcelona al Newcastle en las últimas horas, esto con la intención de adelantarse a otros clubes.

    Hay interés del Bayern Múnich y demás clubes de la Premier League en Anthony Gordon, quien jugó 46 partido en la temporada y marcó 17 goles, 10 de ellos en la UEFA Champions League.

    Gordon está dentro de la lista de 26 jugadores de la selección de Inglaterra al Mundial 2026, por lo que las negociaciones pueden concretarse antes del arranque de la Copa del Mundo.

    El extremo juega en la misma posición que Raphinha y Marcus Rashford, éste último termina préstamo procedente del Manchester United, pero el deseo de Hansi Flick es tener al británico.

    Diario Sport afirma que Flick dio ya luz verde, porque "encajaría perfectamente en su idea de juego por capacidad física, agresividad en la presión, velocidad y facilidad para atacar espacios".

    Video Hansi Flick renueva con Barcelona: “Quiero ganar más títulos”
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