    LaLiga

    Lewandowski tiene emotiva, pero triste despedida del Barcelona

    El delantero polaco anota en su último partido con los blaugrana quienes acaban su temporada con derrota, pero con título.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Lewandowski se despide del Barcelona como mejor sabe: con gol

    Robert Lewandowski se despidió del Barcelona, un idilio de años que llegó a su fin en el último partido de LaLiga para los blaugrana ante el Valencia.

    Y el polaco se despidió como sabe hacerlo, de la mjor forma: anotando. El delantero, con futuro inciero, abrió el marcador a los 60' en Mestalla, en lo que era una fiesta blaugrana.

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    A final de cuentas, el adiós de Robert Lewandowski no pudo ser pleno, ya que con marcador de 3-1, los campeones de LaLiga cayeron en su visita a los 'Naranjeros'.

    A pesar de eso, el título de LaLiga ya era oficial para los dirigidos por Hansi Flick quienes, después de conquistar el título con triunfo ante el Real Madrid, bajaron las revoluciones en su nivel de juego y despiden así su temporada.

    El Barcelona concluyó como campeón y con 94 puntos LaLiga 2025-2026, mientras que el Valencia, a pesar del triunfo, no pudo colarse a puestos europeos a pesar del triunfo aderezado con un gol del argentino Guido Rodríguez, ex del América.

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