Barcelona Lamine Yamal recibe insultos racistas por parte de la afición del Atlético de Madrid El jugador del Barcelona fue víctima, una vez más, de un grupo de pseudoaficionados colchoneros.



Video Lamine Yamal recibe insultos racistas de la afición del Atlético de Madrid

Lamine Yamal fue objeto de insultos racistas durante el partido entre el Barcelona y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornda 30 de LaLiga, que los blaugrana terminaron ganando de forma apretada a domicilio.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo el jugador del Barcelona se acerca para cobrar un tiro de esquina y es insultado por un grupo de fanáticos que critican su aspecto físico y su descendencia marroquí.

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" Eres muy feo, cabrón. Vete con Marruecos", se escucha a un pseudofanático gritarle a Lamine Yamal.

La estrella del Barcelona y de la Selección de España, de apenas 18 años, disputó todo el partido y aunque no pesó en el marcador su actuación fue clave para que los culés aumentaran la ventaja de puntos en el liderato respecto al Real Madrid, que perdió ante Mallorca, a 8 jornadas del final de la temporada.

Barcelona y Atlético de Madrid se volverán a ver dos veces más en los próximos días como parte de la serie de Cuartos de Final de la UEFA Champions League que arrancará en el Camp Nou y cerrará en el Riyadh Air Metropolitano.

Partidos del domingo 5 de abril del 2026

Liga MX Femenil

Pumas vs. Puebla: El cotejo se pone en marcha a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT en los Estados Unidos).

El juego lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Necaxa vs. Tijuana. Las Centellas querrán salir del mal momento por el que atraviesan. Rueda el balón a las 15:40 horas en el Centro de México (17:40 ET y 14:40 PT).

El juego lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Beisbol MLB

NY Mets vs. San Francisco Giants: El playball se canta a las 14:00 horas en el Centro de México.

El partido se transmite en México a través de Canal 9 y la plataforma digital Vix.

Liga MX