Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido Jornada 29 de LaLiga
El arquero Joan García se vistió de héreo en el Camp Nou.
Barcelona derrotó por la mínima diferencia al Rayo Vallecano como parte de la Jornada 29 de LaLiga donde permanece en el liderato a nueve fechas del final de la temporada.
Pese a lo disparejo del encuentro en el papel, Barcelona sufrió más de lo esperado, sobre todo en la recta final del encuentro. El arquero Joan García tuvo que hacerse de héroe para los blaugrana y evitar en al menos tres ocasiones el gol del empate del Rayo.
Al 24, un tiro de esquina cobrado por Joao Cancelo abrió el marcador en el Camp Nou gracias a la estatura y potencia física de Ronald Araújo.
El lateral derecho del Barcelona encontró el servicio con la frente a segundo poste con un marcaje flojo que le permitió picar el balón pegado al palo y abrir fácilmente el marcador en casa.
El tanto de Araújo fue suficiente para que Barcelona se llevara los 3 puntos en casa de cara al parón internacional por la fecha FIFA. Tras el regreso a las actividades, los culés visitarán al Atlético de Madrid en liga y días después recibirán a los Colchoneros como parte de los Cuartos de Final de la Champions League.
Partidos de hoy domingo 22 de marzo del 2026
Liga Chipre
AEL vs. Ethnikos Achnas - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.
Liga de Rusia
Lokomotiv vs. FC Akron Tolyatii - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.
MLS
New York City FC vs. Inter Miami - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.
Liga Grecia
AEK vs. AE Kifisia FC - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.
Volos vs. PAOK - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.
LaLiga
Barcelona vs. Rayo Vallecano - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.
- Real Madrid vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.
Liga MX
Pachuca vs. Toluca - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Santos vs. Puebla - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Juárez vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.
Liga MX femenil
Pumas vs. Pachuca - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.