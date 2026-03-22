Partidos de hoy domingo 22 de marzo del 2026

Liga Chipre

AEL vs. Ethnikos Achnas - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Liga de Rusia

Lokomotiv vs. FC Akron Tolyatii - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

MLS

New York City FC vs. Inter Miami - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

Liga Grecia

AEK vs. AE Kifisia FC - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

Volos vs. PAOK - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

LaLiga

Barcelona vs. Rayo Vallecano - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga MX

Pachuca vs. Toluca - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Santos vs. Puebla - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.

Juárez vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

Liga MX femenil

Pumas vs. Pachuca - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.