LaLiga La playera del Barcelona que utilizará en el Clásico de LaLiga frente al Real Madrid El cuadro catalán reveló la playera especial que utilizará en el Clásico de España frente al Real Madrid.

Video Barcelona presenta la playera que usará en el Clásico frente al Real Madrid en LaLiga

FC Barcelona está cada vez más cerca de consagrarse campeón de LaLiga a falta de cinco partidos por disputar y con 11 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor Real Madrid, con el que sostendrá el Clásico en la Jornada 35 el próximo domingo 10 de mayo.

Para ello, y como ha sido ya una tradición en los últimos años, Barcelona presentó la que será su playera edición especial para el Clásico de LaLiga ante Real Madrid con el símbolo de unos de los artistas más escuchados bajo la plataforma Spotify, patrocinador oficial del club.

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Esta vez toca el turno a Olivia Rodrigo, la estrella internacional estadounidense cuyas iniciales aparecen al frente de la playera del conjunto catalán, OR, para el partido del Clásico ante el cuadro merengue en el Camp Nou.

Sin embargo, la playera se estrenará el próximo 6 de mayo por parte del Barcelona Femenil frente al Levante por la Liga F ya como campeonas de la temporada, pues a falta de cuatro partidos (12 puntos en disputa) saca 15 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el Real Madrid Femenil.

De esta forma, Olivia Rodrigo se suma a Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake como los artistas que han engalanado el frente de la playera del Barcelona, tanto varonil como femenil.