FC Barcelona Barcelona vs. Celta EN VIVO: Goles, resumen y resultado del partido de La Liga 2025-2026 Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 33 de La Liga 2025-2026 entre Barcelona y Celta.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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Barcelona buscará este martes seguir despegándose en La Liga cuando se mida, en la Jornada 33, al Celta de Vigo en el Camp Nou.

Luego de la eliminación que sufrió el equipo en la Champions League ante el Atlético de Madrid, ahora todos los esfuerzos del Barcelona están destinados a ganar La Liga y, por ahora, el equipo va por buen camino.

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Por el momento, los blaugranas se ubican en la cima en solitario con 79 puntos. Le sigue el Real Madrid con 73, que venció ayer al Alavés. Es decir, que este martes el Barcelona podría despegarse a nueve unidades, un número significativo de cara al cierre de campaña.

En cuanto al torneo doméstico, el Barcelona llega al juego con siete victorias al hilo. No pierde desde el 16 de febrero, cuando cayó por 1-2 ante el Girona.

El Celta, por su parte, se ha mostrado muy irregular, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos y tres derrotas. Pese a ello, no deja de ser un rival que puede complicarle las cosas al Barcelona.

BARCELONA VS. CELTA, ACCIONES DEL PARTIDO

Todo listo para el arranque del ecuentro de la Fecha 33 de La Liga 2025-2026 en el Estadio Camp Nou.

Partido suspendido en el Camp Nou

(52' | 1-0) El encuentro se pausó por unos momentos, debido a que aparentemente una persona es atendida en las gradas del partido.

Preocupación en Barcelona

(41' | 1-0) Luego de anotar el gol, Yamal sufrió una dolencia de la que no se pudo recuperar, por lo que salió del encuentro.

¡Gol de Barcelona! Lamine Yamal se hace presente mediante un penal

(39' | 1-0) La estrella española puso al frente a su equipo al cobrar la pena máxima. Luego quedó tendido en el campo por una molestia física.

Las emociones no se han hecho presentes

(30' | 0-0) Ha transcurrido la primera media hora del juego, pero el empate sin goles se mantiene.

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Celta con la primera llegada de peligro

(15' | 0-0) Ferran Jutglà recibe pase filtrado por la izquierda, pero su tiro sale desviado y perdona la oportunidad de gol.

Rueda la pelota en la casa de Barcelona