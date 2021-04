Con el mensaje "Ganas de Clásico", es como el Barcelona, que no tiene actividad a media semana, empieza a darle tintes al Clásico y poner presión en su acérimo rival que este martes juega en la Champions League frente al Liverpool .

En la pancarta no aparece Lionel Messi, si no Pedri y Frenkie de Jong. El argentino y el neerlandés podrán estar en el encuentro después de que ninguno de los dos viera la quinta amarilla que habría acarreado sanción. Es curioso que el '10' no haya sido el elegido para el mensaje en medio de su proceso de renovación.