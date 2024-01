Andrés Guardado fue presentado con Club León como refuerzo para el Clausura 2024 y platicó para Línea de 4 de TUDN desde la cancha del Estadio Nou Camp, donde convivió con parte de la afición esmeralda y fue recibido con mariachis.

El tema de por qué no se dio el retiro en el Atlas, Guardado fue claro y señaló que pese a todo siempre será atlista, pues es el equipo que lo vio nacer como futbolista profesional y ya se espera su reencuentro, aunque esta vez como rival.

“Voy a ser atlista toda la vida, es el equipo que me vio crecer, que me dio la oportunidad de ser futbolista que estuve desde los siete años hasta los 20 que me fui, voy a ser rojinegro toda la vida pase lo que pase.

“Siempre lo había dicho, me hubiera gustado retirarme ahí, eso no lo escondo, siempre me hubiera gustado retirarme ahí porque era como cerrar el ciclo, supongo como Chícharo, regresar a su casa, al equipo que lo hizo futbolista”, indicó El Principito en plática con Línea de 4 para TUDN.

Andrés Guardado señaló también que siempre buscó eludir la zona de confort, en la que llegó a caer en el Betis después de más de seis años en sus filas y el cual le rindió un sentido homenaje tras su salida.

“Pero bueno, en el futbol a veces las cosas se dan como quieres y a veces no como tú quieres y en este caso no se dio como me hubiera gustado. Se me abrió una puerta como es León, quiero aprovecharla al máximo, con un proyecto ilusionante, con una persona como es tanto Jesús padre como Chucho hijo, presidente del club.

“Me hablaron 200 veces, me presentaron un proyecto súper interesante y cuando sientes ese cariño, wey, aquí te queremos, te vamos a valorar por lo que has hecho y creemos que nos puedes ayudar todavía, pues adelante”, indicó Andrés Guardado.

Andrés Guardado cree que puede portar experiencia a lado de Chicharito

Ambos jugadores estuvieron en las principales ligas de Europa, por ello El Principito cree que será importante su presencia no solo para sus equipos, sino para toda la Liga MX en sí y los jóvenes que comienzan su carrera dentro de este deporte.

“Increíble, me parece algo increíble porque que hayamos venidos los dos y dos jugadores con la trayectoria que pudimos conseguir fuera de nuestro país volvamos a nuestro futbol. Resalta nuestra liga y porque es otro jugador que puede transmitir mucho a los jóvenes, es otro jugador que ha vivido muchas cosas, vivió cosas difíciles y seguramente va a transmitir eso.

“Lo veo súper positivo, más allá de la cancha, que obviamente se nos trae para aportar en la cancha, sigo siendo jugador de futbol, pero por la edad y lo representamos sabemos que también podemos aportar fuera de ella”, remató Guardado en entrevista con TUDN desde la cancha del Nou Camp.