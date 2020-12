Andrés Guardado acepta que el Real Betis luce como un equipo frágil

"Hay maneras de perder y últimamente, sobretodo los últimos dos partidos, las maneras no han sido las adecuadas, esto es futbol, puedes ganar, empatar y perder, pero creo que las sensaciones no son para nada positivas, estamos dejando una sensación muy frágil de equipo y eso no puede ser, hay que mirarnos el ombligo y dejar mirar hacie el lado y tratar de sacar lo mejor de cada uno y sacar el resultado ontra Osasuna como sea.