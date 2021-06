Ancelotti habló de Chicharito y el Chucky en su regreso al Real Madrid

Durante se presentación ante los medios Ancelotti fue cuestionado acerca de una posible incorporación de ‘Chucky’ Lozano a Real Madrid y el estratega, quien fue clave en la llegada del mexicano al Napoli en su momento , señaló que no sabe si encajaría en la plantilla, ya que tiene un plantel muy basto.

”Tengo una buena relación con todos los jugadores. A Lozano le tengo mucho cariño, también a Chicharito , que lo tuve aquí. No puedo decir si encajarían en el Real Madrid. Tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluarla”.

Además de lo anterior, al preguntarle sobre la renovación del capitán Sergio Ramos , a quien diversos rumores colocan fuera del Madrid, Ancelotti señaló que es un futbolista fundamental para el equipo, pero no sabe cómo va el tema.

“Es claro que Sergio Ramos es un jugador es muy importante para Real Madrid, fundamental para los éxitos. Vamos a hablar con el jugador, está hablando de la renovación con el club. No conozco los detalles”.

“Qué tengo que decir de Zizou, ha ganado tres copas en un rato, ha hecho un trabajo fantástico hasta el último día. Todo mundo tiene que dar las gracias a Zizou. Después, esto es futbol, un entrenador viene y se va. Lo que ha hecho fue increíble. No he hablado con él, fue todo muy rápido, pero lo haré. No hemos tenido una relación continua, pero es un amigo”.