    Julián Araujo

    Julián Araujo empata derbi Celtic vs. Rangers con dos errores en defensa

    El mexicano tuvo dos descuidos al defender que le costaron dos goles a su equipo.

    Por:Juan Regis
    Video Julián Araujo y Celtic empatan derbi de Escocia ante Rangers

    Julián Araujo no tuvo un buen día en el derbi de Escocia entre Glasgow Rangers y Celtic, que terminó empatado 2-2 con un dramático penal del equipo del mexicano para rescatar un punto.

    El gol para Rangers llegó apenas a los 8 minutos con la chilena espectacular de Youssef Chermiti en la que Araujo pudo haber hecho mucho más, pues el mexicano descuido al delantero en el área, perdió el marcaje y le dio espacio a este de realizar la pirueta que le daba el 1-0 en el derbi a los de casa.

    El doblete de Chermiti llegó al minuto 27, otra vez en el área, pero esta vez en dos tiempos al encarar a Araujo, a quien se quitó de encima fácilmente y definió con calma para el 2-0.

    Afortunadamente para el Celtic, Kieran Tierney recortó distancias en la segunda parte y en la recta final el VAR concedió la pena máxima a los visitantes para la definición y el gol del japonés Reo Hatate para rescatar el empate y llevarse un punto en el partido más importante de la temporada regular.

    Cabe recordar que el seleccionado nacional tuvo un

    El Celtic de Julián Araujo quedó eliminado recientemente de la Europa League y su próximo compromiso será a media semana ante Aberdeen, antes de enfrentarse nuevamente al Rangers en los Cuartos de Final de la Copa de Escocia.

