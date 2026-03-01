Julián Araujo empata derbi Celtic vs. Rangers con dos errores en defensa
El mexicano tuvo dos descuidos al defender que le costaron dos goles a su equipo.
Julián Araujo no tuvo un buen día en el derbi de Escocia entre Glasgow Rangers y Celtic, que terminó empatado 2-2 con un dramático penal del equipo del mexicano para rescatar un punto.
El gol para Rangers llegó apenas a los 8 minutos con la chilena espectacular de Youssef Chermiti en la que Araujo pudo haber hecho mucho más, pues el mexicano descuido al delantero en el área, perdió el marcaje y le dio espacio a este de realizar la pirueta que le daba el 1-0 en el derbi a los de casa.
El doblete de Chermiti llegó al minuto 27, otra vez en el área, pero esta vez en dos tiempos al encarar a Araujo, a quien se quitó de encima fácilmente y definió con calma para el 2-0.
Afortunadamente para el Celtic, Kieran Tierney recortó distancias en la segunda parte y en la recta final el VAR concedió la pena máxima a los visitantes para la definición y el gol del japonés Reo Hatate para rescatar el empate y llevarse un punto en el partido más importante de la temporada regular.
El Celtic de Julián Araujo quedó eliminado recientemente de la Europa League y su próximo compromiso será a media semana ante Aberdeen, antes de enfrentarse nuevamente al Rangers en los Cuartos de Final de la Copa de Escocia.