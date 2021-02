Iker Casillas recibe cervezas de Messi y Gerard Piqué lo trolea

Iker Casillas recibió sus respectivas cervezas por los goles que recibió de Lionel Messi , esto como parte de una campaña para celebar las 644 anotaciones que tenía el argentino hace unos días. El mítico ex arquero del Real Madrid felicitó a su otrora rival por el récord pero aprovechó para recordarle que no le pudo anotar más de dos tantos.

"¡Ya creía que no llegaban! , pero aquí está mi botella personalizada. Enhorabuena Messi por tu record con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar!", escribió en sus redes sociales.