Hija de Maradona niega que playera subastada sea la de la 'Mano de Dios'

"No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura.No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Diego Maradona). Me dijo: '¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?'", aseguró Dalma Maradona, que incluso dijo haber visto la camiseta que utilizó su padre en el segundo tiempo.