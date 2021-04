Héctor Altamirano está empeñado en que Gallos gane de visita

Gallos Blancos sacó un valioso triunfo en la Corregidora que los metió nuevamente a zona de Liguilla, no obstante, el equipo no ha tenido el mismo rendimiento cuando sale de casa, de hecho en todas sus visitas han perdido y no ganan en cancha ajena desde el 16 de febrero de 2020 cuando se impusieron 2-3 al Necaxa, por lo que se ha convertido en una tarea pendiente para Héctor Altamirano que espera que ante los propios Rayos puedan romper esa larga racha.