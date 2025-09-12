    AEL Limassol

    Memo Ochoa posa con uniforme de AEL Limassol por primera vez

    El portero mexicano fue presentado con su nuevo equipo.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Clase pura! Ochoa luce por primera vez la piel del Limassol

    Guillermo Ochoa posó por primera vez con los colores del AEL Limassol tras darse a conocer su sorpresivo fichaje de cara al Mundial de 2026.

    El club chipriota compartió una serie de fotografías y un video en el que Memo Ochoa ya porta la paleta de colores que representan al Limassol para darle la bienvenida de manera oficial.

    Ochoa portará el dorsal 13 y usará el pulcro diseño en color lila y vivos en amarillo para los guardametas del club. El portero mexicano de 40 años no tardó en compartir las publicaciones en su perfil personal.

    El fichaje representa un movimiento clave para Ochoa, quien mantiene la ambición de competir en Europa y sostener sus aspiraciones de llegar en forma al Mundial 2026 con la selección mexicana.

    Ochoa podría debutar en la tercera jornada de la Primera División de Chipre, donde hasta el momento, el AEL Limassol se encuentra en séptimo lugar con tres puntos tras sumar una victoria y una derrota.

    El próximo domingo 14 de septiembre, el Limassol recibirá al Ethnikos Achnnas con la esperanza de poder contar con Ochoa en el arco.

