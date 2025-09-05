    Mundial 2026

    Javier Aguirre habla de la situación de Guillermo Ochoa y su llamado

    El técnico de la Selección Mexicana deja claras las 'reglas' para que el portero pueda ser parte de su baraja de opciones en el arco del Tri.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Así ve Javier Aguirre la actual situación de Memo Ochoa en el Tri

    Muy cerca de enfrentar a Japón en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, advirtió que de darse un llamado de Guillermo Ochoa no será para que simplemente logre estar en seis Mundiales, sino por méritos propios.

    "Realmente lo de las seis copas, yo no regalo nada, si Memo merece estar aquí es porque ha hecho bien las cosas, nos ayuda, lleva un rol bastante importante al vestidor".

    El Vasco se dijo conocedor de la actual situación del portero mexicano, pero advirtió que al ser jugador libre puede contratarse con cualquier equipo sin fecha límite, por lo que confía en que pronto esté jugando.

    " No tiene equipo de momento, sé que tiene ofertas, al ser jugador libre no tiene limitante, la intención es quedarse en Europa".

    Sin embargo, Aguirre dejó en claro que de no encontrarse en actividad bajo los tres palos, Memo Ochoa no será llamado a la Selección Mexicana.

    "Precisamente hoy hablé con su representante y le comenté que tiene qué jugar, si no está en forma o no juega, no va a venir, así es esto, confío que Memo consiga equipo pronto, si está bien, será uno más de la baraja de cinco o seis porteros que he manejado".

