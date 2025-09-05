Video Así ve Javier Aguirre la actual situación de Memo Ochoa en el Tri

Muy cerca de enfrentar a Japón en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, advirtió que de darse un llamado de Guillermo Ochoa no será para que simplemente logre estar en seis Mundiales, sino por méritos propios.

"Realmente lo de las seis copas, yo no regalo nada, si Memo merece estar aquí es porque ha hecho bien las cosas, nos ayuda, lleva un rol bastante importante al vestidor".

El Vasco se dijo conocedor de la actual situación del portero mexicano, pero advirtió que al ser jugador libre puede contratarse con cualquier equipo sin fecha límite, por lo que confía en que pronto esté jugando.

" No tiene equipo de momento, sé que tiene ofertas, al ser jugador libre no tiene limitante, la intención es quedarse en Europa".

Sin embargo, Aguirre dejó en claro que de no encontrarse en actividad bajo los tres palos, Memo Ochoa no será llamado a la Selección Mexicana.