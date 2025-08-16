Guillermo Ochoa está en el radar de un club de la Liga MX

Video Viene el bombazo: Memo Ochoa, cerca de uno de los peores equipos de Liga MX

El portero mexicano Guillermo Ochoa continúa sin equipo a menos de un año para el Mundial 2026, aunque su nombre comienza a sonar como posible refuerzo del Mazatlán en la Liga MX.

De acuerdo con información de la producción de Línea de 4 de TUDN, el club sinaloense tiene en la mira al guardameta de 40 años, quien recientemente terminó su vínculo con la Salernitana de Italia.

El interés estaría centrado en sumar experiencia bajo los tres palos, mientras que para Ochoa representaría la posibilidad de mantener actividad competitiva antes de la cita mundialista, su gran objetivo en la parte final de su carrera.

Por el momento, no existen negociaciones formales ni avances hacia un acuerdo, únicamente el interés del conjunto de Mazatlán. Tampoco está claro si el portero estaría dispuesto a regresar al futbol mexicano con los 'Cañoneros', ya que su prioridad habría sido continuar en Europa al menos una temporada más.

Ochoa, con cinco Copas del Mundo disputadas, busca ser considerado por Javier Aguirre para una sexta participación, lo que lo colocaría como el primer futbolista en la historia en alcanzar esa cifra.

Para lograrlo, necesita asegurar minutos en un club en los próximos meses, pero el tiempor pasa y sisgue sin conseguir un equipo. En semanas recientes, el guardameta ha sido vinculado con distintos clubes de la Liga MX, aunque hasta ahora ninguna opción se ha concretado.