Guillermo Ochoa anuncia su salida del Salernitana

El portero mexicano, que no fue convocado para la Copa América 2024 , dejó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que agradece al club y a su afición por el tiempo que estuvo allí.

“Hoy me dirijo a ustedes con tristeza para despedirme al dejar este maravilloso club, ciudad y afición que me acogieron con los brazos abiertos durante la última temporada. Mi experiencia con Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y desafíos que me hicieron crecer como deportista y como persona”, inició diciendo Memo en su cuenta de Instagram.