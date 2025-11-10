El legendario goleador de Inglaterra estuvo en el show de Faitelson Sin Censura en una plática donde habló de muchos temas de cara al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de ellos fue sobre los mexicanos que han dejado huella en la Premier League, ahí reconoció y elogió el potencial de dos jugadores, ambos delanteros y goleadores.

El primero fue Raúl Jiménez, de quien señaló lo buen jugador que es, incluso recordó la lesión que lo tuvo cerca del retiro en el futbol.

“Sí, es increíble que ha vuelto tan bueno, es un delantero que me gusta mucho, porque marca goles, trabaja mucho, es un muy buen juego y todo el mundo en Inglaterra, los ingleses tenían miedo con la lesión porque fue muy grave, pero ha vuelto al campo muy bueno. Tenemos mucho respeto por por Raúl en Inglaterra”.

El otro jugador a quien le tiene respeto es a Javier ‘Chicharito’ Hernández, que estuvo en el Manchester United y que fue goleador en la premier.

“Javier Hernández en Inglaterra se entiende muy bien Manchester United, es un buen goleador, buena gente, claramente, también tiene mucho respeto para él”.

Gary Lineker habló sobre Messi, Cristiano y Haaland

El legendario de Inglaterra y Barcelona explicó cuál jugador prefiere de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dos jugadores que estarían en la Copa del Mundo 2026, y Erling Haaland, la opinión sobre este último sorprendió.

“Es increíble lo que hacen sobre veinte años los dos con una rivalidad también. El mejor de todos los tiempos, Lionel Messi para mí, ha ganado todo, ha hecho todo, hace cosas en el campo increíbles. Pero también Cristiano, es un goleador increíble, un gran juego”.

“Y hemos tenido mucha suerte de tener a los dos sobre tanto tiempo. Puede ser porque un goleador, como como era yo, pero más fuerte. Ese es un hombre, es una máquina, una máquina”.