¿EN DÓNDE JUGARÁ AHORA ERICK 'CUBO' TORRES?

"Es algo muy complejo, yo hablé con él ayer por la mañana y estamos en lo mismo. Él está pues, bueno, completamente al pie del cañón con nosotros, sin embargo, la parte humana y la parte lo que siempre he hablado y lo que siempre me voy a referir es que la parte humana es más importante. Ya les daré más actualizaciones del tema, si es que el 'Cubo' desea o no desea continuar, es una decisión completamente de él y nosotros no vamos a poner ninguna traba en ese aspecto", dijo Cova.