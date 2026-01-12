Ajaccio Guillermo Ochoa lamenta asesinato de Alain Orsoni, quien lo llevó a Europa El portero del AEL Limassol de Chipre se pronunció en redes sociales tras esta lamentable noticia.

Video Memo Ochoa levanta la voz tras asesinato de persona especial en su carrera

Guillermo Ochoa está de luto tras la trágica noticia del asesinato de Alain Orsoni, personaje principal de que Memo jugará en el futbol de Europa a partir de 2011.

Con más de 10 años de experiencia en el futbol de Europa, Ochoa lamentó la muerte del entonces presidente y directivo del AC Ajaccio, primer club del mexicano en el Viejo Continente.

PUBLICIDAD

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE OCHOA A ALAIN ORSONI



Guillermo Ochoa y Alain Orsoni tuvieron una gran relación de amistad dentro y fuera del AC Ajaccio, como muestra las diferentes fotos posteadas por Memo en su Instagram con el francés de visita en el Estadio Azteca en múltiples ocasiones.

"Hoy me despido de Alain Orsoni, y especialmente de un hombre que me importaba. Alain fue mucho más que un presidente, era un apoyo, una presencia, alguien que creía en el humano antes que el jugador. Durante mi estadía con Ajaccio, me echó una mano con confianza, respeto y lealtad. Nunca olvidaré esto.

"Con el tiempo se hizo amigo, un hombre real, apasionado, comprometido, que llevó su club y sus convicciones con fuerza y coraje. Mis pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que lo querían, su ausencia dejará un gran vacío. Descansa en paz, Alain. Gracias por todo. Estarás en mi corazón, lejos".

De acuerdo a la información dada a conocer, Alain Orsoni fue asesinado a tiros durante el funeral de su mamá en el pueblo de Vero, alcanzado por un solo disparo de arma larga a distancia. En el 2008, según reportes, ya había vivido un intento de asesinato.