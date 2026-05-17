    Mexicanos en el Exterior

    Mateo Chávez anota su primer gol con AZ Alkmaar en la Eredivisie

    El defensa mexicano cerró la temporada con esta anotación en su estreno en el futbol de Europa.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mateo Chávez festeja la Copa de Holanda con AZ al ritmo de Bad Bunny

    Mateo Chávez culminó su primera temporada con gol en el empate de este domingo del AZ Alkmaar 2-2 ante NAC Breda en la Jornada 34 de la Eredivisie 2025-26.

    El defensa mexicano fue fichado para esta campaña en el futbol neerlandés y tuvo un rendimiento de 34 partidos, un gol y dos asistencias a lo largo de todo el año.

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    Así fue el gol de Mateo Chávez con el AZ


    Con un inicio importante, el cuadro del AZ Alkmaar abrió el marcador apenas al minuto 7 con gol de Sven Mijnans, pero minutos después vino el tanto que amplió el marcador.

    Al 11, Mateo Chávez recibió pase dentro del área y el defensa mexicano no dudo en pegarle con la zurda para vencer al portero Daniel Bielica y así festejar su primer gol en Europa.

    Mateo sufrió por un par de meses una lesión de hombro que lo dejó fuera de las canchas, pero en el último mes volvió para tener minutos con el cuadro neerlandés en el cierre de la campaña.

    Lo que viene ahora para el mexicano es tomar una semana de vacaciones y concentrar con la Selección Mexicana al estar en la prelista de 55 jugadores convocados para el Mundial 2026.

    Se espera que Mateo Chávez forme parte de la lista final de México para la Copa del Mundo, la cual se dará a conocer el siguiente 1 de junio, que es el último día para entregar la lista a la FIFA.

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