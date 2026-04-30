eredivisie Este es el 'Passpoortgate', el escándalo que sacude a la Eredivisie En el futbol de los Países Bajos se espera la decisión de tribunales que puede hacer repetir 133 partidos.

Video Paspoortgate: El escándalo que sacude a Eredivisie por alineación indebida

El futbol de la Países Bajos puede recibir una sacudida gracias al ' Passporgate', que tendrá el siguiente lunes su veredicto en tribunales tras una demanda colectiva de varios clubes.

Esto puede provocar que se repitan hasta 133 partidos de la temporada actual, gracias a que Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles y TOP Oss se sumar al NAC Breda en esta demanda.

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¿Qué es el Passportgate y cómo inició?



Denominado así al escándalo que hay en el futbol neerlandés, todo se presentó con una demanda del NAC Breda al perder 6-0 ante Go Ahead Eagles, en duelo directo para evitar el descenso.

El NAC acusó a Dean James, elemento del equipo de rival e jugar de forma indebida al carecer de permiso de trabajo, a pesar de haber nacido en los Países Bajos en el 2000, pero por haber renunciado al pasaporte de los Países Bajos para jugar con Indonesia.

El hecho de naturalizarse con otro país que no pemite la doble nacionalidad, les ocasiona perder la opción de ser comunitario como se permite en el futbol de Europa y por ende no tener permiso de trabajo y alinear de manera indebida.

Algunos jugadores, durante la temporada decidieron representar a Surinam, Indonesia, Cabo Verde, Togo y Trinidad & Tobago, que les hizo perder su pasaporte de los Países Bajos.

Los nombres de los 'acusados' por el Passportgate



Son 11 jugadores de ocho clubes diferentes en la Eredivisie, donde aparecen algunos más, pero los casos Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) y Etienne Vaessen (Groningen) desde que surgió el escándalo fueron separados de cualquier actividad en sus clubes.

El resto de los futbolistas señalados son: