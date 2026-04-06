AZ Mateo Chávez supera lesión y regresa con AZ Alkmaar de cara al Mundial 2026 El defensa mexicano volvió a jugar con la filial del club neerlandés tras recuperarse de su lesión en el hombro.

Video Mateo Chávez vuelve a jugar con AZ Alkmaar tras superar su lesión

El lateral izquierdo de 21 años fue titular con el Jong AZ, que juega en la Segunda División de Países Bajos, y fue sustituido al descanso del partido ante De Graafschap.

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Mateo Chávez fue convocado al primer equipo del AZ Alkmaar este fin de semana, pero se quedó en la banca en la victoria por 2-0 sobre el Fortuna Sittard.

El defensa mexicano sufrió una luxación en el hombro izquierdo a finales de febrero y en total se perdió siete partidos con el primer equipo del AZ.

Por esa razón, Mateo Chávez quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos de marzo ante Portugal (0-0) y Bélgica (1-1).

Se espera que Chávez vuelva al Tri para los tres amistosos previos al Mundial 2026: ante Ghana, Australia y Serbia, en busca de convencer a Javier Aguirre de llevarlo a la Copa del Mundo.