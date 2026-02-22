Mateo Chávez Mateo Chávez brilla con asistencia en AZ de cara al Mundial 2026 El lateral de la Selección Mexicana colaboró en el triunfo ante Sparta Rotterdam en Eredivisie.

Video Ojo a la genialidad de Mateo Chávez para el triunfo del AZ en Países Bajos



El mexicano Mateo Chávez fue clave en la victoria que conquistó este domingo el AZ Alkmaar sobre el Sparta Rotterdam por marcador de 3-1 en la Jornada 24 de la Eredivisie.

El lateral de la Selección Mexicana fue titular, puso la asistencia para abrir el marcador al minuto 63 y al 78’ salió de cambio por Mees de Wit.

Jensen asistió a Mateo Chávez con un pase de taquito para evitar que el balón abandonara la cancha y el mexicano metió un centro al corazón del área donde apareció Sven Mijnans para aventarse de palomita y perforar las redes del Sparta.

Es la segunda asistencia del mexicano de 21 años en la temporada, en la que registra mil 410 minutos repartidos en 28 partidos, 17 en Eredivisie.

Gran actuación de Mateo Chávez que busca consolidarse en el AZ Alkmaar y el futbol europeo para entrar a la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

La principal competencia de Chávez por la lateral izquierda del Tri es Jesús Gallardo, quien se perfila a disputar su tercera Copa del Mundo.