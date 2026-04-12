NAC Breda Escalofriante lesión sufre Lewis Holtby en duelo de la Eredivisie El mediocampista salió lesionado tras fuerte choque en actividad de la Eredivisie.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Escalofriante! Holtby sale lesionado con tremenda herida

Momento escalofriante el que se produjo este domingo durante el encuentro entre Fortuna Sittard y NAC Breda de la Eredivisie, luego de que Lewis Holtby tuvo que abandonar el partido por una aparatosa lesión.

Esta acción se dio en la misma jornada donde el mexicano Mateo Chávez regresó a jugar a la liga neerlandesa tras casi dos meses fuera de actividad por lesión de hombro.

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¿Cómo ocurrió la lesión de Lewis Holtby?

El mediocampista cayó tras un fuerte contacto con Justin Hubner, defensa del Sittard. Cuando se encontraba en el césped, mostraba evidentes signos de dolor, lo que obligó a detener el encuentro.

Cuando las tomas de televisión se dirigieron al jugador, este se tomaba la pierna izquierda, y las imágenes lograron captar la tremenda herida que sufrió arriba del pie.

Las imágenes mostraron la preocupación inmediata de sus compañeros, quienes solicitaron rápidamente la entrada de las asistencias médicas ante la gravedad aparente del incidente.

¿Cuál es su estado de salud de Holtby?

El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego con ayuda del cuerpo médico, sin poder continuar en el partido.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial, aunque se espera que en las próximas horas se realicen estudios para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.