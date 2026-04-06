Stephano Carrillo Stephano Carrillo anota su cuarto gol de la temporada con el FC Dordrecht El delantero mexicano marcó el tanto del empate ante el Cambuur en la Segunda División de Países Bajos.

Video Stephano Carrillo anota con Dordrecht su cuarto gol de la temporada

El mexicano Stephano Carrillo anotó este lunes con el FC Dordrecht para empatarle 1-1 al Cambuur en la Jornada 35 de la Eerste Divisie, que es la Segunda División de Países Bajos.

El delantero mexicano de 20 años inició el partido en la banca, pero entró a la cancha al 78’ y tres minutos después anotó el tanto del empate.

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Es el cuarto gol de la temporada de Stephano Carrillo en los 32 partidos que ha disputado esta temporada con el Dordrecht, con quien está cedido procedente del Feyenoord.

El Dordrecht llegó a 44 puntos en la décima posición de la Eerste Divisie con tres partidos por finalizar la temporada.

El canterano de Santos Laguna deberá reportar con Feyenoord este verano para decidir su futuro: si se queda en el club o toma un nuevo préstamo para la temporada 2026-27.

Este lunes, Mateo Chávez también tuvo actividad en la Segunda División de Países Bajos con el equipo filial del AZ Alkmaar.

El lateral mexicano regresó a las canchas tras superar una lesión en el hombro izquierdo que le hizo perderse la fecha FIFA de marzo con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.