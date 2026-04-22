Mateo Chávez Mateo Chávez celebra título con AZ Alkmaar bailando al ritmo de Bad Bunny El mexicano festejó cargando el trofeo de la Copa de Holanda y con la bandera de México en la espalda.

Video Mateo Chávez festeja la Copa de Holanda con AZ al ritmo de Bad Bunny

Mateo Chávez festejó con la bandera de México el título de la Copa de Holanda que consiguió con AZ Alkmaar tras golear 5-1 al NEC en la Final que se disputó el pasado domingo.

El AZ compartió un video del canterano de Chivas bailando y levantando el trofeo con gafas de sol puestas, la bandera de México en la espalda y al ritmo de la música de Bad Bunny ante miles de aficionados.

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Mateo Chávez también recordó a Chivas en los festejos al asegurar que sintió como si hubiera sido campeón con el Rebaño porque en el AZ Alkamaar también hay muchos canteranos.

El AZ acabó con una sequía de 13 años y levantó su quinta Copa de Holanda, mientras que Mateo Chávez es el cuarto mexicano en ganar ese título tras Edson Álvarez, Santiago Gimenez y Richard Ledezma.

Otros mexicanos que se han coronado en Países Bajos son Carlos Salcido, Franciso Rodríguez, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.

En su primera temporada con AZ, Mateo Chávez, de 21 años, ha disputado 32 partidos en todas las competencias con saldo de dos asistencias.