    Óscar García dejará la Sub-23 del Ajax para hacerse cargo del primer equipo

    El entrenador español se hará cargo de los últimos partidos de la temporada de la Eredivisie.

    Alonso Ramírez
    El Ajax cayó 3-1 ante el Groningen en partido de la Eredivisie, resultado que los puso en la quinta posición, muy lejos del primer lugar y de la posibilidad de pelear por el campeonato.

    Esto derivó en la destitución del técnico Fred Grim, quien no saldrá de la institución y se mantendrá en su cargo antiguo en la cantera del Ajax.

    Por tal motivo, Oscar García, extécnico de Chivas de Guadalajara, será el nuevo técnico del primer equipo del Ajax en la liga de Países Bajos, luego de fungir como estratega del Jong Ajax.

    “Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo tiene que cambiar. Él intervino en un momento difícil y ha hecho todo lo posible. Le estamos agradecidos por ello. Oscar terminará la temporada”, informó la directiva en un comunicado.

    García llegó al Ajax después de ser técnico de Chivas, a quienes dejó en un momento complicado en la Liga MX. Su salida fue abrupta y un poco confusa en marzo del 2025.

    Los próximos partidos de Ajax serán frente al Sparta Rotterdam, Feyenoord, Twente y Heracles, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos en los juegos que quedan en el torneo.

