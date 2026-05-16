    Mexicanos en el Exterior

    Edson Álvarez está en órbita para regresar al Ajax, según reportes de Países Bajos

    El jugador que actualmente está en el Fenerbahce puede volver a dar un giro importante en su carrera.

    Por:Fernando Vázquez
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    Edson Álvarez, jugador que actualmente está en el Fenerbahce de Turquía, puede dar otro giro en su carrera dentro del futbol de Europa, según reportes desde los Países Bajos.

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    Acorde con Voetbal International, el Ajax está interesado en repatriar al 'Machín' para que el jugador mexicano vuelva a jugar en Ámsterdam.

    Edson Álvarez pertenece actualmente al West Ham, aunque cumple actualmente un préstamo con el Fenerbahce de Turquía, equipo con el que no ha tenido los resultados esperados.

    De hecho, en el West Ham, tampoco tuvo la regularidad deseada (de ahí su salida a la Superliga de Turquía), aunque la situación que vive el equipo inglés podría facilitar su salida y potencial venta.

    Los 'Hammers', que afrontan el posible descenso, necesitarían capitalizarse para la próxima temporada, algo que el Ajax, equipo que contrató a Edson Álvarez en 2019, procedente del América, tiene muy en cuenta.

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