    ¡Cristiano Ronaldo le propone matrimonio a Georgina Rodríguez!

    El delantero portugués se casará con la modelo hispano-argentina tras nueve años de relación.

    Kevin R. Yu.
    Video ¿La boda del siglo? ¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se van a casar!

    Cristiano Ronaldo se nos casa señores. Georgina Rodríguez dio a conocer en sus redes sociales que el Bicho le propuso matrimonio.

    La modelo hispano-argentina publicó una foto en su cuenta de Instagram presumiendo la joya de anillo que le dio Cristiano junto a un emotivo mensaje.

    “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina que tomó la foto mostrando las manos de ambos mientras están acostados en la cama de su casa de Riad, Arabia Saudita.

    El post de Georgina (31 años) y Cristiano (40 años) enloqueció a los seguidores de ambos, incluso hay quienes aseguran que se viene “la boda del siglo”.

    Cristiano Ronaldo y Georgina se casarán tras nueve años de relación

    Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en una tienda Gucci de Madrid donde trabajaba la modelo, mientras CR7 jugaba en el Real Madrid.

    A mediados de 2017 hicieron pública su relación y el resto es historia. Hoy con cinco hijos, dos de ellos biológicos de ambos, dan un nuevo paso en su historia de amor.

    De esta manera, Cristiano Ronaldo, con 40 años, vive uno de los mejores momentos de su vida donde no ha parado de dejar de destacar en la élite del futbol.

    El Bicho sigue anotando muchos goles con el Al-Nassr y eso le ha permitido seguir siendo el centro delantero titular de la selección de Portugal a menos de un año del Mundial 2026.

    Video ¡On fire! CR7 brilla con un doblete en amistoso ante el Almería

