Futbol "Coppermine Soccer, Powered by Orlegi Sports", presentado en Maryland Orlegi Sports y Coppermine lanzaron una plataforma global en Baltimore para la próxima generación de futbolistas.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video "Coppermine Soccer, Powered by Orlegi Sports" presentado en Maryland

Orlegi Sports y Coppermine lanzaron en Maryland, Baltimore, “Coppermine Soccer, Powered by Orlegi Sports”.

Una alianza estratégica para expandir el acceso y el desarrollo del futbol juvenil con una plataforma global para la próxima generación de futbolistas.

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En ella se combinará "la filosofía y el conocimiento operativo de Orlegi Sports con la amplia red de programas de futbol juvenil, una infraestructura única y la escalera de desarrollo de talento de Coppermine, y además incorpora oportunidades de proyección internacional", se explica en un comunicado de prensa.

"Coppermine ha construido una organización sobresaliente que ofrece programas de futbol y deporte juvenil de gran impacto en todo Maryland”, aseguró Alejandro Irarragorri, fundador y presidente del consejo de administración de Orlegi Sports en el documento.

“Nos enorgullece colaborar con Alex Jacobs y toda la organización de Coppermine para apoyar sus esfuerzos en el futbol juvenil y aportar la experiencia de Orlegi Sports para fortalecer la escalera de formación, el crecimiento de los jugadores y el impacto comunitario en beneficio de atletas y familias", completó.

De esta manera, Coppermine Soccer Club seguirá trabajando en sus instalaciones, ligas y competencias actuales, y recibirán la filosofía deportiva y los recursos globales de Orlegi Sports en la formación de sus jugadores.