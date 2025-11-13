El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, salió en defensa de Adalberto Carrasquilla luego de la polémica jugada que tuvo el panameño con Kevin Mier durante el partido entre Pumas y Cruz Azul.

En conferencia de prensa, el estratega señaló que el mediocampista nunca tuvo la intención de lesionar al portero y que ahora solo piensa en la selección que buscará su pase al próximo Mundial.

“Él esta preparado, como he dicho hay jugadores que están mentalmente donde tienen que estar y é l está enfocado en la selección desde que pisó tierra panameña”

“Él ya se olvidó de este tema, que son temas que pasan en el futbol, no es un tema aislado y también las respuestas de Cruz Azul se olvidan porque son parte de nuestro oficio que hay entradas que por d esgracia hay una lesión, pero nunca ha sido intencionado, ahí está la mala suerte porque si lo oca menos o en otro sitio no hubiera pasado nada, pero él esta mentalizado y preparado”, aseguró Christiansen.

Tras la entrada de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier , Cruz Azul dio a conocer que el portero colombiano será sometido a una cirugía luego de presentar una fractura de tibia y ante esto el conjunto de la Máquina estaría buscando la inhabilitación del panameño hasta que Carrasquilla pueda volver a jugar.

Por su parte Carrasquilla y Panamá llegaron , entre un clima hostil a Guatemala, para el duelo ante los Chapines por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.