El encuentro, reñido desde los primeros minutos, no estuvo libre de polémica arbitral de uno y otro lado, debido a decisiones que se tomaron en la cancha y más tarde se corrigieron en el VAR.

La primera de ellas fue a los 28 minutos, cuando Bárcenas fue derribado en el área por Domínguez, lo que el silbante marcó como tiro penal, pero más tarde fue echado para atrás al ser revisado mediante la tecnología.

Ya en en minuto 45, vino la segunda polémica cuando en una jugada de contragolpe el balón lo robó Jefferson Valladares a dos defensas para que quedara a los pies de Brayan Gil, quien lo mandó al fondo pero el VAR determinó falta y anuló el gol.

Sería hasta los 55 minutos, en una triangulación entre Bárcenas y Murillo, que el balón llegaría a los pies de José Fajardo, quien simplemente lo empujaría para abrir el marcador en favor de los canaleros.