Video Resumen: ¡Guatemala desata la locura con este gol en El Salvador!

La Selección de Guatemala, que dirige el técnico mexicano, Luis Fernando Tena sacó un triunfo valioso sobre su similar de El Salvador en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Óscar Santis fue el autor del único gol del partido en el minuto 46, pero es una anotación de oro para los Chapines, ya que se mantienen con vida en la recta final de la Ronda Final de las eliminatorias.

De esta forma todo se definirá en la última Fecha FIFA, misma que se disputará en noviembre, donde Guatemala jugará los dos partidos restantes en casa ante Panamá y Surinam.

Panamá rescata empate en casa ante Surinam

Después de la fiesta que se armó entre la afición y los jugadores de Surinam, llegó el día del partido en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026, el resultado fue un empate vibrante en los minutos de agregado.

El cuadro de Surinam se fue al frente desde el minuto 21, gracias a la anotación de Richonell Margaret, algo que hizo sufrir durante todo el juego a los canaleros.