    Mundial 2026

    Luis Fernando Tena y Guatemala tienen vida en la eliminatoria de Concacaf

    El Grupo A en la Ronda Final de Concacaf se pone al rojo vivo para la última fecha FIFA del año.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen: ¡Guatemala desata la locura con este gol en El Salvador!

    La Selección de Guatemala, que dirige el técnico mexicano, Luis Fernando Tena sacó un triunfo valioso sobre su similar de El Salvador en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

    Óscar Santis fue el autor del único gol del partido en el minuto 46, pero es una anotación de oro para los Chapines, ya que se mantienen con vida en la recta final de la Ronda Final de las eliminatorias.

    PUBLICIDAD

    De esta forma todo se definirá en la última Fecha FIFA, misma que se disputará en noviembre, donde Guatemala jugará los dos partidos restantes en casa ante Panamá y Surinam.

    Panamá rescata empate en casa ante Surinam

    Después de la fiesta que se armó entre la afición y los jugadores de Surinam, llegó el día del partido en las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026, el resultado fue un empate vibrante en los minutos de agregado.

    El cuadro de Surinam se fue al frente desde el minuto 21, gracias a la anotación de Richonell Margaret, algo que hizo sufrir durante todo el juego a los canaleros.

    Afortunadamente para los dirigidos por Thomas Christiansen, Ismael Díaz apareció al minuto 96 del agregado para darle el gol de la igualada a Panamá, con lo que se mantiene el empate en el liderato del Grupo A con seis puntos.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    México vs. Ecuador: Javier Aguirre se va sin triunfo en la Fecha FIFA de octubre

    México vs. Ecuador: Javier Aguirre se va sin triunfo en la Fecha FIFA de octubre

    2 min
    México vs. Ecuador: César Chino Huerta y Alexis Vega son abucheados tras entrar de cambio

    México vs. Ecuador: César Chino Huerta y Alexis Vega son abucheados tras entrar de cambio

    1 min
    Javier Aguirre y Enner Valencia tuvieron un encontronazo en el México vs. Ecuador

    Javier Aguirre y Enner Valencia tuvieron un encontronazo en el México vs. Ecuador

    1 min
    Estados Unidos vs. Australia: Haji Wright rescata el triunfo ante los Socceroos

    Estados Unidos vs. Australia: Haji Wright rescata el triunfo ante los Socceroos

    1 min
    Argentina vs Puerto Rico, resumen y goles del partido amistoso en Miami

    Argentina vs Puerto Rico, resumen y goles del partido amistoso en Miami

    Relacionados:
    Mundial 2026GuatemalaLuis Fernando TenaPanamáSurinam

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD