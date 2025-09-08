El Salvador cae en casa ante un Surinam que se encarrila rumbo al Mundial 2026

Video Sorpresas en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La selección de El Salvador cayó este lunes por 1-2 ante Surinam, partido por la Jornada 2 del Grupo A de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El partido inició de buena manera para los visitantes, pues a los 11 minutos, a la salida de un tiro de esquina, Radinio Balker conectó un gran cabezazo para darle la ventaja parcial a su equipo.

A los 23 minutos, el equipo local conseguía el empate parcial en el Estadio Cuscatlán, pero el tanto del colombiano nacionalizado salvadoreño Brayan Gil fue anulado por el VAR debido a una mano del atacante.

Aunque los dirigido por Hernán ‘Bolillo’ Gómez buscaron el empate, el primer tiempo acabó con ventaja para Surinam.

Sin embargo, la insistencia de los locales dio sus frutos a los 73 minutos cuando un gol en contra del defensor Anfernee Dijksteel dejaba el juego igualado a un tanto por bando.

Pero a los 80 minutos, de nueva cuenta Surinam logró irse arriba en el marcador con un potente remate dentro del área de Dhorado Klas luego de una gran jugada colectiva.

Con esta victoria, Surinam, que había empatado en casa en la primera fecha ante Panamá, llegó a 4 puntos, mientras que los chapines, que vencieron como visitantes 0-1 a Guatemala, se quedan con tres unidades. A esta hora juegan Panamá ante Guatemala.