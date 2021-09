Kendall Waston considera que el arbitraje favoreció a México

(L-R), Francisco Calvo, Celso Borges, Kendall Waston, Jimmy Mari, Oscar Duarte, David Guzman of Costa Rica during the game Costa Rica vs Mexico, corresponding to CONCACAF World Cup Qualifying road to the FIFA World Cup Qatar 2022, at Nacional of Costa Rica Stadium, on September 5, 2021.



(I-D), Francisco Calvo, Celso Borges, Kendall Waston, Jimmy Mari, Oscar Duarte, David Guzman de Costa Rica durante el partido Costa Rica vs Mexico, correspondiente a la Clasificacion Mundial de la CONCACAF camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Nacional de Costa Rica, el 05 de septiembre de 2021. Crédito: Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo