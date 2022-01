En El Salvador aseguran tener el plan para 'robarle' jugadores a México y Estados Unidos

“Eso me extraña, no sé cómo se les escapó (Alex) Roldán, pero también respetas el tipo de jugador que al entrenador le gusta y eso es así en todo el mundo, pero sí esperamos buscar más (Roldán), hemos identificado dos o tres que creo que van a ser, si no nos lo quitan nuestros vecinos, van a ser importantes”, sentenció Hugo Pérez.