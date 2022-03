'Choco' Lozano se rinde ante el Chucky: "Es impresionante, siempre nos hace destrozos"

“Me pasa mucho que en Instagram me etiquetan porque es parecido, gente que le trata de poner algo y me pone a mí. Eso me causa un poco de gracia, pero sí es un gran jugador, un futbolista impresionante que ha estado dando la cara por México también, es un gran deportista. Yo lo sigo mucho porque es goleador, siempre que nos enfrentamos a él nos hace destrozos, es un gran futbolista", comentó el atacante del Cádiz en entrevista con Xavi Sol, de TUDN.