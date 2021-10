Más con desesperación y enjundia que con futbol, el Tri adelantó líneas, se volcó al frente, pero perdió mucho orden en la zaga. Entraron Antuna, Charly y Romo pero no pesaron, no hicieron diferencia y el Tri perdió el liderato del Octagonal ante el Team USA, un empate que no estaba presupuestado.